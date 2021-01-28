Soykırım kurbanlarını anma ve barış için site

ŞİDDET ARTIYOR

İngilizce olarak yayına başlayan sitede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajına da yer verildi. Erdoğan sitede “Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık ‘dur’ denilmelidir” çağrısı yaptı. Cami, sinagog ve kilise gibi ibadethanelere yönelik şiddet eylemlerinde çok ciddi artış yaşandığına işaret eden Erdoğan, etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik nefret suçlarının günden güne tırmandığına dikkati çekti. Erdoğan, ırkçı terörün bugün toplumsal barışı ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüştüğünü vurguladı.

“Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Holokost, Bosna, Ruanda ve Kamboçya soykırımlarının işaretleri, bu katliamlardan çok önce, sistematik ayrımcılık, ötekileştirme ve artan nefret söylemleriyle kendini belli etmiştir. Bu soykırımlardan her biri, uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

“Artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına ‘dur’ denilmelidir. Bu vesileyle soykırım kurbanlarının hatıralarını saygıyla anıyor, her türlü ayrımcılığın son bulacağı, insanlığa karşı suçların yaşanmayacağı gelecek temenni ediyorum.”