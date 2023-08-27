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Soyguncu yanlışlıkla kendini vurdu... O anlar kamerada

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#İzmir#Bornova#Soygun
Soyguncu yanlışlıkla kendini vurdu... O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 12:18

İzmir’in Bornova ilçesinde bir zincir marketin şubesini soyan 2 şüpheliden 1’i, kaçarken elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden yaralı hastaneye kaldırılırken, soygun marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bornova ilçesinde dün bir zincir markete giren kar maskeli ve kapüşonlu 2 kişiden biri, yanındaki tüfeği market çalışanına doğrultup, kasadaki 11 bin lirayı aldı. Şüpheliler marketten çıktıktan kısa süre sonra bir el tüfek sesi duyuldu.

Soyguncu yanlışlıkla kendini vurdu... O anlar kamerada

İhbar üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Şüphelilerin bir taksiye bindikleri tespit edildi. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus ekiplerince taksi durduruldu. Şüpheliler, çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

Soyguncu yanlışlıkla kendini vurdu... O anlar kamerada

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Şüphelilerden birinin, kaçmaya çalışırken tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Soyguncu yanlışlıkla kendini vurdu... O anlar kamerada

Soyguncu yanlışlıkla kendini vurdu... O anlar kamerada

 

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#İzmir#Bornova#Soygun

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