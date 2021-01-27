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Gündem
Ergün AYAZ - DHA / İHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Soyguncu büyük bir şok yaşadı! Üzerini değiştirirken yakalandı...

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosu işleten Nuray Yıldız, iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheliyi, altın çekme makinesiyle kovaladı. On anlar güvenlik kamerasına yansırken, soygun girişiminde bulunan şahıs ara sokakta üzerini değiştirmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Caddesi’nde, bugün saat 15.00 sıralarında montunun şapkasını başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir döviz bürosuna girdi.

Döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a tabancayı doğrultan şüpheli, "Paraları poşete koy” dedi. Büyük korku yaşayan Nuray Yıldız çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan çıktı. Şüphelinin peşinden giden, Nuray Yıldız, elindeki altın çekme makinesini, ona doğru fırlattı.

Soyguncu büyük bir şok yaşadı Üzerini değiştirirken yakalandı...

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN POLİS EKİPLERİNE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin takibi sonucu, soygun girişiminde bulunan şahıs ara sokakta üzerini değiştirmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Soyguncu büyük bir şok yaşadı Üzerini değiştirirken yakalandı...

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan soygun girişimi ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden silahını çıkararak iş yerinde bulunan kadın çalışana kazadaki paraları uzattığı çantaya doldurmasını söylüyor. Kadın çalışanın ise tepki göstererek eline aldığı para kontrol cihazı ile karşı koyması sonucu ilse silahlı şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başlıyor. Kadın çalışan elindeki cihazla, kaçan şahsı kovalıyor.

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