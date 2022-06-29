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Soyadı zaferi

#Ece Gürsel#Metin And#Nilüfer Esra And
Soyadı zaferi

Ünlü tiyatrocu, yazar, tiyatro eleştirmeni, bilim ve kültür araştırmacısı merhum Metin And’ın torunu ve tek mirasçısı Ece Gürsel, ünlü manken Ece Gürsel ile aynı adı ve soyadını taşıdığı için rahatsız edildiği ve sosyal medyada kendi ismini kullanamadığı iddiasıyla soyadını değiştirmek için açtığı davayı kazandı.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen soyadının düzeltilmesi davasının karar duruşmasına Ece Gürsel ile avukatı katıldı.

‘OLUMSUZ MESAJLAR ALIYORUM’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ece Gürsel’in annesi Nilüfer Esra And, “Kızım, benim soy ismimi kullanmak istemektedir. Kızım, merhum dedesi Metin And’ın soy ismiyle gurur duymakta ve onun soy ismini taşımak istemektedir. Ayrıca kızım, manken Ece Gürsel ile aynı isim ve soy isme sahiptir. Bu benzerlik nedeniyle sosyal medyada bazı olumsuz mesajlar almaktadır” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Ece Gürsel’in davasını kabul etti. Mahkeme, Ece Gürsel’in nüfusta ‘Gürsel’ olan soyadının merhum dedesinin soyadı olan ‘And’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

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#Ece Gürsel#Metin And#Nilüfer Esra And

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