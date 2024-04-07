Sosyete pazarında ‘bomba var’ paniği

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Zabıta ve polis ekipleri bomba iddiasının asılsız olduğunu anons yaparak duyurmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşanan panikte yaralanan bir kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de biri çocuklu 3 kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.



EZİLENLER OLDU



Pazara alışveriş için gelen görgü tanıklarından Nuran Kayaca, “Koşturduk, ezilenler, kaçanlar... Çok üzüldük. İşin aslı ise hırsızlık olmuş” dedi. Panikle kendisini pazardan dışarıya atan bir başka kadın ise “Bir anda kadın sesi geldi, çığlıklar. Birisi ‘bomba var’ dedi, birisi ‘deprem oluyor’ dedi. Herkes öyle bir kaçtı ki inanamazsınız. Kadınlar düştü, çocuklar bağırıyor. Anneler çocuklarını arıyor. Önümde üç beş kişi üst üste devrildi. Çok korktuk” diye konuştu. Pazar esnafı Selahattin Liva ise “Pazarda hırsızlık olmuş, esnaf yakalamış. Kadınlar ‘bomba var’ deyince millet kaçıyor. Biber gazı sıkmışlar. Panik yaratmışlar. Kendilerini kurtarmak için ‘bomba var’ dediler” diye konuştu.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Olayın semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının ‘pazarda bomba var’ şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür. Emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanan hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir” denildi.