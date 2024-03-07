‘Sosyal yardımları 6 kat artırdık’

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Bağcılar’da kreş ve engellilere rehabilitasyon hizmeti verecek sosyal yaşam merkezinin ilk etabını açtı. İmamoğlu, göreve geldiklerinden bu yana sosyal destekleri 6 kat artırdıklarını söyleyerek özetle şöyle konuştu:

“Bağcılar’da 32 bin 328 anne ‘Anne Kart” kullanıyor. 18 bin 406 çocuğa 2 milyon litre süt ulaştırdık. Bağcılar Kent Lokantası’ndan 311 bin 795 vatandaş hizmet aldı. Bu vatandaşlarımızın karşısına geçip ‘İmamoğlu sosyal destekleri kesti’ desinler diyebiliyorlarsa. Bağcılar’da 10 bin 928 kişiye, İstanbul’da da 5 yılda 200 bin kişiye iş imkânı sağladık.

KİMSEYE SAYGISIZLIK ETMEM

Ben koca İstanbul’da, 16 milyon İstanbullu’nun belediye başkanıyım. Saygısızlık etmem kimseye. İstanbul dersini çalışmamış ithal aday kabul etmez kardeşim. Öyle atama aday kabul etmez. AK Parti’nin içinde de çok deneyimli, İstanbul’u iyi bilen insanlar vardır. Ama hayırlı olsun. Tabii ki AK Parti’nin adayıdır. Cumhur İttifakı’nın adayıdır. Saygıyla karşılıyorum. Ama dersine iyi çalışmamış.”