Sosyal mesafesiz pazar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 metre 80 santim olarak açıklanan sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Pazara çıkanlar, zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak, hem kendilerinin hem de çevredekilerin hayatlarını tehlikeye attı. Buna rağmen pazar esnafı, zabıtanın dağıttığı maskeleri taktı. Esnaf, maske, eldiven ve el dezenfektanı kullanımına özen gösterirken, vatandaşların ürün seçmesine izin vermedi.