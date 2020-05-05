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Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sosyal mesafesiz pazar

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Sosyal mesafesiz pazar
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İstanbul’un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi’nde her pazartesi kurulan halk pazarına dün vatandaşlar adeta hücum etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 metre 80 santim olarak açıklanan sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Pazara çıkanlar, zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak, hem kendilerinin hem de çevredekilerin hayatlarını tehlikeye attı. Buna rağmen pazar esnafı, zabıtanın dağıttığı maskeleri taktı. Esnaf, maske, eldiven ve el dezenfektanı kullanımına özen gösterirken, vatandaşların ürün seçmesine izin vermedi.

 

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