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Sosyal medyadan provokatif paylaşımlara gözaltı

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#Sosyal Medya#Provokatif Paylaşım#Seçim
Sosyal medyadan provokatif paylaşımlara gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 10:45

İstanbul’da seçim öncesinde ve seçim sürecinde sosyal medyadan suç içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen Hüseyin D. ve Arda A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden Arda A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken Hüseyin D. ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim öncesi ve seçim sürecinde sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlattı.

Sosyal medyadan provokatif paylaşımlara gözaltı

Soruşturma kapsamında, Darkwebhaber, HaberReport, solcugazete, militerdoktrin ve ajans_muhbir isimli sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu hesaplardan Militerdoktrin’in sahibi Hüseyin D. ile Darkwebhaber’in sahibi Arda A.’yı gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arda A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hüseyin D. ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Sosyal Medya#Provokatif Paylaşım#Seçim

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