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Sosyal medyada sözde medyum rezaleti! Tartıştığı kişilere cinsel organını gösteren şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#Mardin#Midyat#Sosyal Medya
Sosyal medyada sözde medyum rezaleti Tartıştığı kişilere cinsel organını gösteren şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:18

Mardin’in Midyat ilçesinde sosyal medyada kendisini ‘medyum’ olarak tanıtan ve canlı yayında tartıştığı kişilerin, kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurarak, cinsel organını gösteren 'Yusuf Murat 'adını kullanan Yusuf Y. hakkında, gözaltı kararı verildi. Görüntülerde "Benim utanmam yok" diyen Yusuf Y.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Mardin'in Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla "15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama" gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.

Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip, tehditlerde bulundu.

"BENİM UTANMAM YOK"

Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum” dediği görüldü.

Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip, kısa bir konuşma yaptıktan sonra başını bıçakla kesmesi yer aldı.

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GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Mardin#Midyat#Sosyal Medya

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