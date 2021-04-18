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Hakan YILDIZ/ ÜNYE(Ordu) (DHA)
Haber Giriş: 18.04.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada paylaşıldı, polis peşine düştü

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Sosyal medyada paylaşıldı, polis peşine düştü

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda kimliği belirsiz bir sürücü, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çeken sürücünün yakalanması için polis ekipleri, harekete geçti.

Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı.

Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yanında bulunan kız arkadaşı yolun ortasında beklerken, aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı

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