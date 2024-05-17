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Sosyal medyada 8 yaşındaki kızı için ’müstehcen’ ifadeler kullanmıştı! Gözaltına alındı

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#Sosyal Medya#Canlı Yayın#Gözaltı
Sosyal medyada 8 yaşındaki kızı için ’müstehcen’ ifadeler kullanmıştı Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 05:20

sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullanan kadın, canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

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Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. S.G., evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı. Yapılan incelemede S.G.’nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan S.G. hakkında ’aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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#Sosyal Medya#Canlı Yayın#Gözaltı

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