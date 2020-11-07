Sosyal medyada 8 bin 99 hesaba yasal işlem
İçişleri Bakanlığı, ekim ayında yapılan operasyonlara ilişkin rakamları paylaştı.
İZMİR DEPREMİ PAYLAŞIMLARI: Siber suçlarla mücadelede 8 bin 99 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışmada, 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 251 kişiden 10’u tutuklandı. Ayrıca İzmir depremi üzerinden ‘halkı düşmanlığa sevk eden’ 83 paylaşım belirlendi. 66 kişiden 30’u gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı.
24 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ: Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayı içinde 24 kadın yaşamını yitirdi.
416 BİN 176 SURİYELİ DÖNDÜ: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 416 bin 176. Dün itibarıyla kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 627 bin 991 kişi olarak açıklandı.
120 TERÖRİST ETKİSİZ: Ülke çapındaki terör operasyonlarında 120 terörist etkisiz hale getirildi.
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