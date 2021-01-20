Sosyal medya Ümitcan Uygun'un abisinin Müge Anlı'ya tehditini konuşuyor: 'Sen de tadacaksın'

ANKARA’da evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun’un tutuklanması ardından abisinin yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.

"MÜGE ANLI BUNU SEN DE TADACAKSIN"



Ümitcan Uygun'un ağabeyi kardeşinin sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Annesi şüpheli bir şekilde ölen abi Uygun, kameraları yaptığı açıklamada “Teker teker hepinizin dişinizi sökeceğim” diyerek tepki göstermişti.