“Daire 16” etiketiyle paylaşım sayısı 3000'i geçti... Sosyal medya sokak köpeğine sahip çıkan İbrahim Kaya’yı konuşuyor

“Daire 16” etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Sokak köpeğine sahip çıkan İbrahim Kaya’nın mahalleliyi seslendiği anları içeren video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sokak köpeğinden rahatsız olanlara sitem eden İbrahim Kaya "Sokağın köpeği bu, apartmanın köpeği değil bu. Kapı açık bırakılmayacak. Eğer telefonla kim arıyorsa, kim yapıyorsa hesabını soracağım. Sokağın köpeğini, herkesin baktığı şu köpeği, hiç kimseye zararı olmayan köpeği alınsın diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Kime zararı var şu köpeğin. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Biraz insan olalım. Apartmanın içine giriyorsa, kapıyı açık tutmayacaksınız. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara, herkese söylüyorum. Daire 16’dayım, adım İbrahim Kaya.” sözleriyle başta hayvan seveler tarafından binlerce kişinin desteğini aldı.

Bu adam kadar delilanlı olun yeter. pic.twitter.com/tItnC1WPmx — Eray Efe (@Argostroloji) August 20, 2021

DESTEK MESAJI YAĞDI

"Gerçekten hasretiz şu abinin bakış açısındaki insanlara. İyi ki varsın güzel insan. #Daire 16

"Hepimiz daire 16 gibi olmadıktan sonra rahat yok bize..."

"Dünya yı sadece kendilerin den ibaret olduğunu zannedenler için gelsin.

Helal sana Daire 16 bey. "

"Bugünün alkışları, sokak köpeğinden rahatsız olup, almaları için belediyeyi arayan komşularına insanlık dersi veren Daire 16 'daki İbrahim Bey'e; “Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var!”

"Daire 16 #ÖzayKaya kalbimi bıraktım videoya"

"Seni çok seviyorum daire 16 bey oh o ciğerine, kalbine, sesine, cesaretine sağlık"



"Bu adam kadar delikanlı olun yeter."

"Daire 16 abi, sen mükemmel bir detaysın."

"Ne güzel haykırıyor; Bir siz yaşamıyorsunuz bu dünyada hayvanlarda var insan olun!" Duygulara tercüman oldun..İyi ki varsın İbrahim Kaya Daire 16 "

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