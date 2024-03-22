×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medya hesapları üzerinden tespit edildi! Antalya'da yetkisiz botoks ve estetik yapanlara operasyon

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kemer#Botoks
Sosyal medya hesapları üzerinden tespit edildi Antalyada yetkisiz botoks ve estetik yapanlara operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 12:09

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medya hesapları ve internet sayfalarında tespit edilen yetkisiz olarak botoks ve estetik işlemleri yapanlara İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Baskınlarla ilgili olarak şahıslar ve işletmelerle ilgili tutanaklar tutularak adli işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden tespit edilen ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz biçimde uygulayan güzellik salonu ve eve baskın düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan denetim sonucunda 4 kutu botoks malzemesi, 4 dolgu malzemesi, 4 yağ eritici malzeme, 6 dermapen, muhtelif boyutlarda tıbbi işlemlerde kullanılan dermapen iğne uçları, ürün ve ürünlere ait enjektörler ile iğneler, 6 gençlik aşısı malzemesi, 2 tıbbi işlemde kullanılan dermoroller, 63 insülin enjektörü, 159 dolgu iğnesi, 14 sarı üçlü iğne, 2 siyah üçlü iğne, 10 gri üçlü iğne, 3 yeşil üçlü iğne, 2 turuncu kanül iğne olmak üzere toplamda 253 adet çeşitli boyutlarda enjektör ve iğneler bulunarak el konuldu. Baskınlarla ilgili olarak şahıslar ve işletmelerle ilgili tutanaklar tutularak adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kemer#Botoks

BAKMADAN GEÇME!