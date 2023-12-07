Sosyal medya fenomenine mÃ¼stehcenlik soruÅŸturmasÄ±: Adliyeye sevk edildi

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Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ile ilgili yapÄ±lan ÅŸikayetler nedeniyle AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Gizem B.'nin pornografik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin sosyal medyada yayÄ±lmasÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Gizem B. â€œMÃ¼stehcenlik" suÃ§undan yapÄ±lan iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Gizem B.'nin sosyal medya platformlarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri iÃ§in; â€œÃ¶nceden bu tarz yayÄ±nlar yapÄ±yordum, ÅŸimdi yapmÄ±yorum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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