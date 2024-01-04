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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz

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#Ece Ronay#Haciz#Güzellik Merkezi
Sosyal medya fenomeni Ece Ronayın güzellik merkezine haciz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 09:11

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

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Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronayın güzellik merkezine haciz

Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronayın güzellik merkezine haciz

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EŞYALAR KAMYONETLERLE GÖTÜRÜLDÜ

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi. İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronayın güzellik merkezine haciz

 

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#Ece Ronay#Haciz#Güzellik Merkezi

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