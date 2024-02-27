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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı! Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti... Dilan Polat detayı

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Dalveren#Sosyal Medya Fenomeni#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 15:23

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Daha sonra belinden silah çıkaran Aleyna Dalveren o anları ise sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından inceleme başlatan ekipler operasyonla Aleyna Dalveren'i gözaltına aldı. Aleyna Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı. Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti... Dilan Polat detayı

ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti... Dilan Polat detayı

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DİLAN POLAT DETAYI

Gözaltına alınan Dalveren ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de yoğun bir iletişim trafiği olduğu belirlendi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Aleyna Dalveren#Sosyal Medya Fenomeni#Gözaltı

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