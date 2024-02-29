Sorunları büyümeyi sürdürerek çözeceğiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kütahya’da AK Parti’nin düzenlediği mitinge katıldı ve Kütahya adaylarını tanıttı, ardından NG Kütahya 100. Yıl Fabrikaları açılış törenine katıldı. Erdoğan mitingdeki konuşmasında hayat pahalılığından bahsederken “En çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor” dedi. Erdoğan özetle şöyle devam etti:

EKONOMİ HESAP KİTAP İŞİ

“Küresel ekonomik kriz dünyanın her yerinde çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere büyük kitlelerin refah kaybına uğramasına yol açtı. Türkiyemiz de kendi şartları çerçevesinde bu dalgadan etkilendi. Tüm bunların üstüne biz geçen sene asrın felaketi olan çok büyük bir deprem yaşadık. Sadece 6 Şubat depremlerinin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar. Ekonomi dediğiniz olay diğer boyutlarının ötesinde hesap kitap işidir. Devletin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeyi tutturamazsanız, tıpkı 1970’lerde ve 1990’larda olduğu gibi siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır.

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1 TRİLYONU DEPREME

Mesela yaklaşık 11 trilyon lira giderle bağladığımız 2024 bütçemizi ele alalım. Bunun 1 trilyon liradan fazlasını deprem harcamalarına ayırdık. Devletin tüm çalışanları için yaklaşık 3 trilyon lira personel gideri var. Yatırımlar için 1.6 trilyon liraya yakın bir kaynak kullanılacak. Emekli maaşları için ayrılan miktar yaklaşık 3 trilyon liraya yakın. Eğitim için 1.6 trilyon lira. Sağlık için 1.6 trilyon lira. Sosyal yardımlar için 500 milyar lira. Mahalli idareler için 860 milyar lira tahsis edildi. Diğer kalemleri söylemiyorum.

EMEKLİ MAAŞI YETERLİ DEĞİL

En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız bizim ülkemizde halihazırda 16 milyon emeklimiz var.

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7 BİN LİRA EKLEMEK DEMEK

Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz.”

KURŞUN GEÇİRMEZ SERAMİK









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* NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, fabrikanın açılış töreninde “Size 2018’de bir söz vermiştim. Kurşun geçirmez seramik yapacağız diye. O sözümüzü de tuttuk. Ancak imkânlar 9mm’yi denememize izin verdi. Daha önce testini yaptığımız seramiği gösterebiliriz. Ama sizin arkadaşlar daha büyük kalibrelerle deneme yapabilirler” dedi. Erdoğan, Güral’a dönüp, “Ben babanıza ‘Keleş mermisi de geçirir mi geçirmez mi’ diye sordum” deyince, Erkan Güral “Deneyelim” diye yanıt verdi. Erdoğan’ın bunun üzerine korumalarına “Açık havada deneyeceğiz değil mi” sözleri davetlileri güldürdü. Erdoğan daha sonra golf aracıyla fabrika turunda, üzerinde kurşun delikleri bulunan ve geçirmezlik testinden başarıyla çıkan seramiği de inceledi.

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EMANETİ GENÇLERE TESLİM EDECEĞİZ

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NG Kütahya 100. Yıl Fabrikaları açılış töreninde ekonomiye ilişkin mesajlarını şöyle sürdürdü: “Sadece kâğıt üzerinde ekonomik görünümü iyileştirmek adına yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeden asla taviz veremeyiz. Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz. Dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerine baktığımızda onların da istihdam ve üretim merkezli bir ekonomik işleyişi hayata geçirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bir dönem terk ettikleri üretim, bugün gelişmiş ülkelerin en kritik yumuşak karnı haline gelmiştir. Türkiye’yi böyle bir duruma asla düşürmeyeceğiz. Savunma sanayisinden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla, ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız.

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KÖŞEMİZE ÇEKİLECEĞİZ

Yaşadığımız onca badireye rağmen 2023 hedeflerinin önemli bir kısmını hayata geçirmiş birisi olarak karşınızdayım. Şimdi de milletimize Türkiye Yüzyılı sözümüz var. Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye Yüzyılı bayrağını zirveye çıkarmaktır. Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı’nın inşasını da tamamladıktan sonra emaneti gençlere teslim edip köşemize çekileceğiz.”

ADALETSİZLİĞİN FARKINDAYIZ

“Altını tekrar çizerek ifade ediyorum. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil. Yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Ayrıca seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler. Ama milletin ülkeyi ve devleti yönetme görevini verdiği bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Biz yaptığımız her işin hesabını 85 milyonun tamamına vermekle mükellefiz.

SABIR VE METANET İSTİYORUZ

Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz. Türkiye’nin son 21 yılı, ondan önceki dönemlerinden çok çok iyiydi. İnşallah yarınlarımız da bugünümüzden daha iyi olacak. İnsanımızı karamsarlık bataklığına sürüklemek isteyenlerin tek derdi bir kaos çıkartıp ülkeyi kendilerine mecbur etmektir. Kendi partilerini öyle yönetiyor olabilirler ama bu millet kendi geleceği konusunda onların sinsi oyunlarına eyvallah etmez.”