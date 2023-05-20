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‘Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık’

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#Sinan Oğan#Ümit Özdağ#Kılıçdaroğlu
‘Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 07:00

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’ın desteğini almak için harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bu ittifakta yer alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Özdağ “Sorularımız vardı, ayrıntılı cevaplar aldık” dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Merkezi’ndeki ziyareti yaklaşık 1.5 saat sürdü. Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından, sorunları birlikte masaya yatırıp değerlendirdikleri Özdağ’ın bazı soruları olduğunu, kendisinin de olabildiğince bilgilendirdiğini belirterek, “Türkiye’nin demokrasiye, dayanışmaya, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var” dedi.

YETKİLİ KURULLARDA DEĞERLENDİRECEĞİZ

Zafer Partisi’yle birlikte ATA İttifakı’nda yer alan Özdağ da “Bazı sorularımız vardı, sorduk, ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız. İttifakı oluşturan partilerin genel başkanları ve Sayın Oğan ile bu toplantı öncesinde de değerlendirme yapmıştık yine yapacağız, kısa zaman içinde de Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız” diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa olarak hazırladıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ortak politikalar mutabakat metinlerini Özdağ’a iletti. İki liderin bu açıklamaları yaptıkları ortak basın toplantıları sırasında bina önünde toplanan kalabalık da, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı. Özdağ’ın, ittifak bileşenleriyle yapacağı değerlendirmenin sonucuna göre Kılıçdaroğlu ile Oğan’ın bir araya gelip gelmeyeceğinin belli olacağından söz ediliyor.

ÖZDAĞ VE OĞAN’IN DESTEK ŞARTLARI

Özdağ ve Oğan, önceki günlerde destek şartlarını, “Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddesinin muhafazasını şart koşuyoruz. ‘Türk milleti’ tanımının yer aldığı 66. madde ile hiç oynanmaması gerektiğini şart koşuyoruz. Terör örgütleriyle mücadeleden vazgeçilmemesi, güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Tarikat ve cemaatlerin devlet içerisinde bugün kazanmış oldukları etkinlik bizi çok rahatsız hissediyor. Liyakatin terk edilmiş olması… Bunu bir şart olarak koyuyoruz. Ve sığınmacıların vatanlarına dönmesi sürecinin yönetilmesi gerektiğini şart olarak koyuyoruz” diye açıklamışlardı.

‘Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık’


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ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİ’NDE GÖRÜŞTÜLER  

Kılıçdaroğlu, Özdağ’ı Zafer Partisi Genel Merkez’inde ziyaret etti. Özdağ, Kılıçdaroğlu’nu genel merkez kapısı önünde karşıladı. iki lider basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeye geçti, görüşme sonrası da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sırada bina önünde de çok sayıda vatandaş toplandı.

TORUNUYLA ANITKABİR’DE

‘Sorularımıza ayrıntılı cevaplar aldık’


CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, torunu Duru Nadir’le ANITKABİR’i ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve yüzlerce partilinin eşlik ettiği CHP Lideri’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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#Sinan Oğan#Ümit Özdağ#Kılıçdaroğlu

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