Soru yazarlarından LGS tüyoları

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MATEMATİKTE HİKÂYELİ SORULAR

Hakan Pişkiner (Matematik):

- Matematikte sorular 3 üniteye indirilerek 6 konudan sorulacak.

- 2020 yılında olduğu gibi eleyici soruların matematik dersinden olmasını bekliyorum.

- Matematik testinde analitik düşünmeyi sağlayan uzun hikâyeli, çoklu kazanım içeren sorular gelecektir.

- Zamanı iyi kullanmak sınavda büyük avantaj sağlar.

- Tarama sistemiyle ilerleyin.

- Süre tutarak deneme sınavı çözmek doğru yöntem.

TÜRKÇEDE ANLAM VE DİL BİLGİSİ

Mehmet Vicdan (Türkçe):

- LGS’de Türkçe dersinin seçici olmasını bekliyorum. Soru gelecek kazanımlar şunlar olacak:

- Kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etme; deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirleme, söz sanatlarını tespit etme, geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına katkısını değerlendirme.

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- Metnin ana fikrini belirleme, çıkarımlarda bulunma, metin türlerini ayırt etme, metinlerin olay örgüsünü ve düşünce akışı bütünlüğünü belirleme, görselleri yorumlama, medya metinlerini analiz etme.

- Noktalama işaretlerini doğru kullanma, yazım kurallarına uyma, fiilimsilerin cümledeki işlevini belirleme ve cümlenin ögelerini ayırt etme.

FEN BİLİMLERİNDE DENEY

Mehtap Konuk Özgün (Fen Bilimleri)

“Deney, hipotez ve grafik okuma soruları belirleyici olacaktır. Sınava dair öngörülerimi 5 madde halinde şöyle sıralayabilirim:

- Birinci üniteden 3 ya da 4 soru gelecektir. Bunlardan birinin grafik sorusu olması muhtemel.

- İkinci üniteden 5 ya da 6 soru gelebilir. Kalıtım sorusu kesinlikle gelir. Modifikasyon, mutasyon ve adaptasyon sorularını çoklu kazanım sorusu olarak sorabilirler. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusundan da soru gelecektir.

- Üçüncü üniteden her yıl ayırt edici güzel sorular gelmekte. Katı ve sıvı basıncı ile açık hava basıncından soru gelebilir. Bu konudan 4 ya da 5 soru geleceğini tahmin ediyorum.

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- Dördüncü ünitede periyodik cetvelin tarihçesiyle ilgili soru gelebilir. Asit baz sorusu olarak yüksek ihtimalle deney sorusu gelir. Bu üniteden 5 ya da 6 soru bekliyoruz.

- Fen bilimlerinde deney ve günlük hayatta kullanım alanları çok önemlidir. Konuları deneylerle pekiştirirseniz başarınız artar.”

İNKILAP TARİHİNDE ATATÜRK

Özlem Şahin Cenik(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük):

“Bu yıl LGS’de soru gelecek üniteler şöyle:Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ve Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan’a Kadar). Dolayısıyla bu ünitelerden karşımıza çıkacak olan sorular yine önceki yıllarda olduğu gibi yorum isteyen, yeni nesil dediğimiz sorular olacak. Uzun paragrafların olduğu ve öncüllerin yer aldığı bu sorular dikkat gerektiriyor. Mustafa Kemal’in sözlerinin verilerek hangi vurgu yaptığı da karşımıza çıkma ihtimali yüksek sorular olacak. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili haritalı sorular. yine çıkma ihtimali olan sorular arasında.”

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