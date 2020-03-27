Soru eş anlamlısı bulunmaktadır. Soru kelimesinin eş anlamlısı sual kelimesidir. Sual kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir.

Soru Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelime anlamları aynı ama yazılışları farklı olan kelimelere denir. Soru kelimesinin eş anlamı sual kelimesidir. Türk Dil Kurumunda soru kelimesinin anlamı bulunmaktadır. Soru kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ”Cevap almak amacıyla karşı taraflara yönlendirilen ifade” anlamına gelmektedir.

Soru Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde genellikle her kelimelerin anlamı sözlüklerde bulunabilir. Bunun yanında kelimelerin eş anlamlısı, zıt anlamlısı, yan anlamı ve mecaz anlamları da bulunmaktadır. Ayrıca eş anlamlı kelime yerine anlamdaş veya yakın anlam da kullanılmaktadır. Soru kelimesinin de eş anlamı vardır. Soru eş anlamlısı sual kelimesidir. Soru kelimesi ile kurulacak bir cümle de soru kelimesinin yerine sual kelimesi de kullanılabilir.