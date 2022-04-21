Sopayla evinin önüne gelen eşinden KADES kurtardı

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Avukat Türkan Gülistan Tekin, 2018 yılında evlendiği F.G.'ye 14 Mart'ta geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Bu süreçte kızı B.D.'nin velayetini tedbiren alan Tekin, babasının evine yerleşip eşi F.G. hakkında da uzaklaştırma kararı aldırttı. Kızını 17 Mart'ta annesi aracılığıyla boşanma aşamasındaki eşine teslim ettiğini ve bir daha göremediğini belirten Tekin, çocuğunun kaçırıldığını iddia ederek 31 Mart'ta suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatının ardından gözaltına alınan F.G. ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

İşte Fotoğrafları Kızını kaçırmakla suçladığı kocası sopayla geldi... O anlar görüntülendi Haberin Tüm Görselleri

'NEDEN SOPAYLA GELDİN?'

Kızını aramayı sürdüren Tekin, bu sabah saatlerinde ise Diclekent Mahallesi'ndeki evinden çıkarken F.G. ile karşılaştı. İddiaya göre elinde sopayla bekleyen F.G.'yi gören Tekin, KADES yardım butonuna bastı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, taraflarla konuştu. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Tekin, F.G.'ye 'Neden sopayla geldin?' diye sordu. F.G. de 'Sopayla gelmedim' cevabını verdi.

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Tekin'in şikayetiyle taraflar, polis merkezine götürüldü. Burada kızının kendisinde kaldığını söyleyen F.G., avukatı aracılığıyla Tekin'den şikayetini çekmesini istedi. Tekin ise önce kızının getirilmesini talep etti, ardından da küçük kız F.G.'nin kardeşi aracılığıyla polis merkezine getirildi. Küçük kızına kavuşan Tekin, şikayetini geri çekti. F.G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

​Türkan Gülistan Tekin, "Bugün sabah saatlerinde büroma gitmek için evden çıktım. Şahsın sürekli beni ölümle tehdit etmesi üzerine babam benimle birlikteydi. Şahıs sopayla bana ve babama doğru geldi. Hemen KADES yardımıyla polis çağırdım, geldiler. Darp raporu aldık" dedi.

SOPAYLA GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

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Avukat Türkan Gülistan Tekin'in sabah saatlerinde Diclekent Mahallesi'ndeki evinden babasıyla çıkarken, F.G.'nin elinde sopayla geldiği görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde F.G., elinde sopayla hızlıca yürürken görülüyor. Bu sırada dışarıda olan ve otomobillerine doğru giden Tekin ile babasının yanına gelen F.G., elindeki sopayı kaldırarak, tehditler savuruyor. Tekin'in babası araya girerek, F.G.'yi uzaklaştırıyor. Bu sırada Tekin de elindeki telefondan KADES butonuna basarak yardım istiyor.