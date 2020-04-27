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DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Sonu görünmüyor! Polis tek tek uyardı...

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İstanbul Avcılar'da e-Devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak için PTT'ye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafeye uyulmasını sağlamak amacıyla polis gün boyu devriye dolaştı.

Avcılar'da PTT şubesinin önünde e-Devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi'ne dönen, neredeyse Merkez Camii'ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması amacıyla sürekli uyarıda bulundu.

Sonu görünmüyor Polis tek tek uyardı...

Polis, 'Sosyal mesafe devriyesi' görevi sırasında evli çiftlerden bile birbirlerinden en az 1 metre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sonu görünmüyor Polis tek tek uyardı...

Ucu bucağı görünmüyor PTT önünde yoğunluk...
Ucu bucağı görünmüyor! PTT önünde yoğunluk...
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