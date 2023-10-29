Sonsuza dek izindeyiz Atam

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MUHTEŞEM KOREOGRAFİ









Bolu Köroğlu İlkokulu’nun 600 öğrencisi ve 52 öğretmeni, Türkiye haritası ve 100’üncü yıl koreografisi oluşturdu. Havadan görüntülenen ve hızlandırılmış şekilde kayda alınan anlar, sosyal medyada en çok paylaşılan kutlama görüntülerinden biri oldu.





ÖĞRENCİLERE 1000 BAYRAK: Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle evlerine asmaları için öğrencilerine 1000 Türk bayrağı dağıttı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, 100’üncü yılı ellerindeki bayraklarla kutladı.

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GÖKYÜZÜNE 100 BALON: Tokat’ta 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri ve veliler Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel gökyüzüne 100 balon bıraktı.

30 METRELİK BAYRAK: Van’ın Özalp ilçesi Aşağı Mollahasan Mahallesi’ndeki ilkokulda eğitim gören 73 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde okul bahçesinde ay -yıldız koreografisi yaptı. Öğrenciler daha sonra 30 metrekarelik Türk bayrağını, oluşturdukları kortejle 3 kilometre boyunca taşıdı.





REKOR KIRDILAR: İstanbul’da Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100. yılda ‘en çok çocukla kuruluş günü numarası oluşturma’ rekor denemesinde başarıya ulaştı. 600 öğrenci sırasıyla giydikleri kırmızı- beyaz tişörtlerle bahçeye çizilen ‘100’ rakamının içine yerleşti. Ekip, Dünya Çocuk Rekorları Platformu tarafından verilen tescil sertifikasını almaya hak kazandı.

CUMHURİYET KOŞUSU: Hakkâri’de Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 100 ortaokul öğrencisinin katılımıyla ‘Cumhuriyet Koşusu’ düzenledi.

KALPLERDE AY-YILDIZ: Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde 500 öğrenci ve 50 öğretmen ‘100’üncü yıl’ yazısı ve kalp sembolü oluşturdu.

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ATATÜRK PORTRESİ: İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde Türkiye haritası ve Atatürk portresi oluşturdu.

BÖYLE KAZANDIK: Sinop İstiklal İlkokulu’nun minik öğrencileri, Cumhuriyet’in 10’uncu yılında çekilen ikonik fotoğrafı yeniden canlandırdı.





REKORTMENDEN 100. YIL DALIŞI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle Milli Sporcu ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde serbest dalış gerçekleştirdi. Ercümen dipten üzerinde ‘Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında’ yazılı pankartla yukarı çıktı. Daha sonra su yüzeyine serilen Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şahika Ercümen, 100’üncü yıla özel gerçekleştirilen etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Benim için de tarifsiz bir duygu. 100’üncü yıl anısına özel, buraya gelmeden önce bir dalış gerçekleştirmiştik ve 106 metre ile dünya rekorunu kırdık. Çok mutluyum” dedi.