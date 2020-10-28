Sonbaharda Salördek Ormanları'nda renk cümbüşü



Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü ile Nazimiye ilçeleri arasında kalan bölgedeki ormanlarda bulunan kavak, meşe, çınar ve ardıç ağaçlarının yaprakları, sonbaharla birlikte sarı ve kızıl renklere dönüşmeye başladı. Kent merkezi ile şehir dışından gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları nesli tükenmekte olan hayvanlar ve endemik türleri renk cümbüşüyle birlikte fotoğraflama imkanı buluyor.



'RENK CÜMBÜŞÜ İNSANI MUTLU EDİYOR'



Bölgeyi ziyarete gelen ve sonbaharın tüm renklerinin hissedildiğini belirten Abdurrahman Küçükdoğan (25), "Ailemle buraya geldik. Sonbahar mevsiminde renk cümbüşünün olduğu zamanı ayarladım ve buraya getirdim. Tunceli çok güzel bir yer. Munzur Vadisi'nden tutun, Pülümür Vadisi'ne kadar endemik türler, her çeşit canlı mevcut. Balta girmemiş orman diyebiliriz buraya. Ne hayvancılık ne de başka bir ticari amaçla kullanılıyor. Az tahribata uğramış bir yer. Çok güzel bir renk cümbüşü var ve bu durum insanı çok mutlu ediyor. Buradaki gezimizde baya bir fotoğraf ve görüntü çektik. Bunları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız" dedi.



Gaziantep’ten Salördek Ormanları'nı merak edip gelen Abuzer Doğan (59) ise, "Salördek'e pikniğe geldik. Manzarası ve doğası çok güzel. Güzel renkler, şelaleler ve vadiler var. Her rengi burada görebildik. Doğaseverler için muhteşem bir bölge" diye konuştu.