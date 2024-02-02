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Son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Cenaze#Mario#İstanbul
Son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:00

İstanbul sevgisiyle tanınan ve sayısız eser kaleme alan yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi için dün Acıbadem Musevi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

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Cenazede taziyeleri Levi’nin eşi Ece Erdoğuş Levi ile ailenin yakınları kabul etti. Levi’nin çalışma arkadaşları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler ile dostları aileyi yalnız bırakmadı. 66 yaşında hayatını kaybeden Levi için düzenlenen cenaze töreni sırasında, mezarlık çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

‘İLHAM VERMEYE DEVAM EDECEK’

Televizyon programcısı Pelin Batu, “İstanbul bir masaldı’ diyor ya, bir varmış bir yokmuş, hepimiz öyleyiz, bir varız, bir yokuz. Kelimeleriyle, sözleriyle, kitaplarıyla bize ilham vermeye devam edecek” dedi. Spiker Gülgün Feyman ise “Mario dünya çapında bir değer. Onun anısını yaşatmak hepimizin görevi olmalı“ diye konuştu.

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#Cenaze#Mario#İstanbul

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