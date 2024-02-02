Son yolculuğuna uğurlandı

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Cenazede taziyeleri Levi’nin eşi Ece Erdoğuş Levi ile ailenin yakınları kabul etti. Levi’nin çalışma arkadaşları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler ile dostları aileyi yalnız bırakmadı. 66 yaşında hayatını kaybeden Levi için düzenlenen cenaze töreni sırasında, mezarlık çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

‘İLHAM VERMEYE DEVAM EDECEK’

Televizyon programcısı Pelin Batu, “İstanbul bir masaldı’ diyor ya, bir varmış bir yokmuş, hepimiz öyleyiz, bir varız, bir yokuz. Kelimeleriyle, sözleriyle, kitaplarıyla bize ilham vermeye devam edecek” dedi. Spiker Gülgün Feyman ise “Mario dünya çapında bir değer. Onun anısını yaşatmak hepimizin görevi olmalı“ diye konuştu.