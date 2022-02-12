Son tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybetti

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TÜRKİYE’nin cinsel sağlık alanında en tanınmış ismi olan Dr. Haydar Dümen, 91 yaşında COVID-19’a yenildi. Dümen’in 10 Şubat Perşembe günü defnedildiği öğrenildi. Nöropsikiyatri uzmanı olan Doktor Dümen, cinsel sağlık alanında tabu sayılan birçok konuyu ilk kez konuşan, kadın cinselliği, bekaret gibi konuları ele alan, açıklamaları ve tedavileriyle birlikte çok da tartışılan bir isim oldu.

TARTIŞILDI YARGILANDI

Dümen, çok uzun yıllar Türkiye’nin cinsel sorunlarıyla uğraştı... Posta gazetesindeki köşesinde okuyuculardan gelen ve seks hakkında sorulmaktan korkulan soruları cevapladı. “Bekaretim bozuldu mu?”, “Penis boyum yeterli mi?”, “Kız arkadaşım hamile kalır mı?” gibi sorulara verdiği mizahi yanıtlarla da sıkça gündeme gelen Dümen, vajinismus tedavisi için kendisine gelen çiftleri, ofisinde cinsel ilişkiye girerken izlediği iddiasıyla da yargılanmıştı.

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‘3 KUŞAĞI BEN EĞİTTİM’

3 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada “Türkiye’yi cinsellikte 3 kuşak ben eğittim. Doktor, Tanrı’nın yeryüzündeki elidir. Ben Tanrı’nın eliysem, elimi kirletmem. Hastaları hazırladıktan sonra dışarı çıkarım. Çıkmazsam pornoya girer” diyerek kendini savundu.

SALDIRIDAN KURTULDU

Dümen, 2010 yılında da bir saldırıdan, silahın tutukluk yapması sayesinde kılpayı kurtuldu. Cihangir’deki ofisine giden saldırgan, şoförünün devreye girmesiyle etkisiz hale getirildi. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden nöropsikiyatri uzmanı olarak mezun olan Haydar Dümen, 25 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra yazmaya yöneldi. Tam 23 kitap kaleme aldı. 1955 yılında evlendiği ilk eşinden 35 yıl süren dava sonrası 1990 yılında boşanabildi.

1992 yılından beri ise Gül Dümen ile evliydi. 1931 yılında Uşak’ta dünyaya gelen Haydar Dümen, kendisine ait YouTube kanalında da cinsel organların anatomisinden, toplumsal yargılara kadar birçok konuda açıklayıcı videolar yayınladı.

BÜTÜN GÜZELLİKLER 2. YARIDA...

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1992 yılında kendisinden 32 yaş genç Gül Dümen ile evlenen Haydar Dümen, Hürriyet yazarı Savaş Özbey’e verdiği Ekim 2020’deki son röportajında, “Hayatınız bir maç olsa ömrünüzün hangi yarısını tekrar oynamak isterdiniz?’ sorusunu, ‘Hiç tereddütsüz ikinci yarısını. Çünkü öncelikle eşim Gül olmak üzere, tüm güzellikler başıma ikinci yarıda geldi” diye yanıtlamıştı.

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SKOR MUTLULUK GETİRMEZ BEYLER

Dümen bir röportajında Türk erkeğinin skor merakını şu sözlerle eleştirmişti: “Türk erkekleri bir kereyle tatmin olmuyor. Kendilerini ispatlamak istercesine üçün, beşin peşinde koşuyor, ne kendini ne de kadınını düşünüyor. Beyler sayılar ya da o gecenin skoru size mutluluk getirmez. Kadınlar rakamların değil, duygusallığın peşinde koşar. Vazgeçin şu takıntınızdan da herkes rahat etsin...”

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NİYE KENDİME MEKTUP YAZAYIM DELİ MİYİM

Dümen’in, köşesindeki mektupları kendisinin ya da gazete çalışanlarının yazdığı iddialarına yanıtı da nevi şahsına münhasır olmuştu: “Benim böyle büyük bir yeteneğim, kaynağım olsaydı dünyanın en ses getiren senaryolarını yazan, en iyi kurgulu filmlerini çeken biri olurdum. Neden kendi kendime mektup yazıp mail atayım, deli miyim? Soru gelmiyor, yağıyor. Türkiye’nin her yerinden geliyor.”

EVİNDE 6 KARGA BESLİYORDU

Tam bir karga tutkunu olan Dümen, evinde 6 tane özgürce uçan karga besliyordu.

ABSÜRT SORULARA EFSANE CEVAPLAR

Haydar Dümen son yıllarda köşe yazılarını bıraksa da Posta Gazetesi’nde bugüne kadar kendisine sorulmuş en komik sorular ile yer almaya devam etti. Kız arkadaşının vajinasına pul biber dökenden ‘Şişme bebek hamile kalır mı?’ diye soranlara kadar pek çok ilginç soru ‘Best Of Haydar Dümen’ köşesinde yer aldı. İşte onlardan bazıları:

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SEVGİLİMİN YERİNE HAPI BEN ALSAM...

Kız arkadaşım doğum kontrol hapı kullanmak istemiyor. Ben de prezervatif kullanmaktan sıkıldım. Acaba doğum kontrol hapını ben içsem işe yarar mı?

Sen bir bakıma hapı zaten yutmuşsun. Sevgilin doğum kontrol hapı kullanmak istemiyorsa, vardır bir düşüncesi. Bu düşüncenin bilmecesi seni kendine bağlamak, “Bak gebe bıraktın” diye oturup dizinde ağlamak, olayı nikah dairesinde noktalamak. Tercih senin. Ya prezervatif ya çocuk...

4 KİŞİYE BİR ŞİŞME BEBEK...

19 yaşındayım. 4 arkadaş şişme bebek aldık. Hepimiz sırayla şişme bebekle ilişkiye giriyoruz. Arkadaşlarım evlendikten sonra çocuklarımızın dördümüze de benzeyeceğini söylüyor. Bu doğru mu?

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Be hey gerzek! Hepiniz evleneceksiniz ve çocuklarınız da size benzeyecek ama umarım benzemez. Eğer benzerlerse de beyinleri fındık büyüklüğünü geçmez. Ya bu ne demek ha? Ne demek? Nasıl olacak bu iş? Lastik kadın doğum odasında, dışarıda 4 erkek babalık edasında.

EŞİM FANTEZİLERE TEPKİ VERMİYOR

Karım fantezilere bile tepki vermiyor. 3 yıllık evliyim. Eşim çok isteksiz. Ancak ayda 1 kere ilişkiye girmek aklına gelir. Türlü türlü fanteziler hazırlıyorum ama tepkisiz kalıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana yardım edin.

Değerli okurum, kadının hayatın cinsellik kitabını hiç açmamış. Sofraya oturuyor ama çatal, bıçakla yemeyi bilmiyor. Bir lokantaya gittiniz, mayonezli, soslu yemekler geldi. Onları görmek bile istemiyor. Asıl önemlisi, iştahtan kesilmeyi bırak iştah duymuyor. İştah da damağın altındaymış. O altlarda iştahın ipucunu yakalamanız için ikiniz birden bir bilenden yardım almalısınız.

ARKADAŞIM TERZİ DİKEBİLİR Mİ?

17 yaşında bir kızım. Eski nişanlımla 6 kez ilişkiye girdik ama ayrıldık. Şimdi kısmetim çıktı, evleneceğim ama kız değilim. Biçki dikiş kursuna giden bir arkadaşım var. Bana “Haydar Hoca tarif etsin, ben dikerim” dedi. Ne olur yardım edin.

Her şey olur yavrum, bu dünyada olmaz, olmaz. Dikecek makineyi ve ustayı keşfederseniz neden olmasın? Kızım, yalnız ufak bir engel olabilir. Makine bu ya, o sırada kazara bir başkasının eline düşer, o dikiverirse işte buna karışmam, böyle kirli işlere de bulaşmam.

ESENGÜL ŞARKISI DİNLEMEDEN OLMAZ

Şarkıcı Esengül’ü dinlemeden cinsel ilişkiye giremiyorum. Bunun için bir çözüm istiyorum.

Çözüm var ciğerparem. Yarın postacı kapını iki kere çalacak. Aman uyanık ol, elinde birçok kaset ya da CD olacak. Bunlar benden sana hediye. Hepsinde Esengül, onları dinleye dinleye işini bitir, seferden eli boş dönme.

KIZ HİÇ ÇABA HARCAMIYOR

19 yaşındayım, kız arkadaşım çok isteksiz. İlişki için ben istekliyim ama o hiç çaba harcamıyor. Sevgilime istek arttırıcı ilaç gibi bir şeyler içirsem mi?

Gelecek değerli okurum, o günler de gelecek. Yıllar yılları izleyecek, senin hızın düşerken, onunkisi yükselecek. O hızlı tren gibi olacak. Sen ise her istasyonda duraklayan kara trene döneceksin. “Makinist ver buharı, kaldır şu hurdayı” dediklerinde, sen istim kapasitesi daha dolmadı diye adeta hareket için zamandan çalacaksın. Şimdiden öğreneceğin iki şey var; bilgi ve denge. Gerisi havale gelecekteki yengeye.