Ahmet Necdet Sezer’in intikamı

Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Ahmet Necdet Sezer’in intikamı
Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı iken...
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor” falan diye.
*
Elektrik faturalarının kabarmasıyla birlikte...
Hepimiz evlerimizde birer Ahmet Necdet Sezer’e dönüştük.
İşimiz gücümüz evlerde fazladan yanan lambaları söndürmek oldu.
*
Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey!
İntikamın çok acı oldu.
BUGÜNKÜ KILIÇDAROĞLU PROFİLİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na akıl verenlerin hem sayısı artmış durumda hem de çeşitliliği...
Her kafadan ayrı bir akıl çıkıyor ve Kemal Bey hepsine uyum sağlamaya çalışıyor.
*
Mesela...
AK Parti’yle arası açılan muhafazakâr yazarlar, şu aklı veriyorlar: “Muhafazakâr kesimleri etkileyecek bir açılım yapın.”
Kemal Bey, hemen helalleşme çağrısı yapıyor.
*
Mesela...
Atatürk çizgisinin bir parça ihmal edildiğini düşünenler, şu aklı veriyorlar: “Hiç Atatürk demiyorsunuz, biraz Atatürk deyin.”
Kemal Bey, bir anda acayip Kemalist kesiliyor.
*
Mesela...
Kürt oylarının önemine dikkat çekmek isteyenler, şu aklı veriyorlar: “Kürtlere bir selam çakın.”
Kemal Bey, başlıyor hemen Diyarbakır zindanlarında çekilen acılardan dem vurmaya.
*
Mesela...
Eylemciliğe yatkın aşırı sol çizgiden gelenler, şu aklı veriyorlar: “Çok pasif kalıyorsunuz. Biraz daha etkili bir şeyler yapmalısınız.”
Kemal Bey, anında radikalleşip “Fatura ödemeyeceğim” diyor.
*
Mesela...
Sosyal medyanın asla ihmal edilmemesi gerektiğini düşünenler, şu aklı veriyorlar: “Sosyal medyayı kullanmayı başarmalısınız.”
Kemal Bey, derhal Sedat Peker taklidi yapmaya başlıyor.
*
Sonuç?
Sonuç olarak şöyle bir profil çıkıyor ortaya:
*
Yunus Emre / Mevlânâ kıvamındayken bir anda sertlik yanlısı Tamil gerillasına geçiveren kaotik bir profil...
EMRAH İÇİN ÖZLÜ SÖZ
EROL Köse’nin Emrah’la ilgili söylediklerini duydunuz mu?
Şöyle demiş:
*
“Emrah’ın cimriliği dillere destandır. Üç kez yemeğe çıktık kendisiyle. Üçünde de tam hesap istenecekken tuvalete gitti.”
*
Bu tanıklıktan yola çıkarak Emrah için bir özlü söz uydurdum.
Kendisine takdim ediyorum:
*
“Gelen hesabı başkalarına kilitlemek için yaşanılan stresin maliyeti, ödenecek hesaptan çok daha fazladır.”
SABANCI KESER Mİ ELEKTRİĞİ?
BAŞKENT Elektrik, Sabancı’ya aitmiş.
Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektrik faturasını, Sabancı kesiyormuş.
*
Bakalım Sabancı ne yapacak?
*
Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kesecek mi?
Yoksa idareimaslahat mı yapacak?
*
Faturanın son ödeme gününden beş gün sonrasını deli gibi merak ediyorum.
BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN
KUMAR, yasadışı bahis ve çete faaliyetleriyle adını duyurmuş bir şahsın tabutunun bayraklarla donatılmasıyla ilgili olarak...
Sadece bir yasa maddesini hatırlatmakla yetineceğim:
*
“Türk Bayrağı, layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.”
POT KIRAN AYŞENUR ABLA
AYŞENUR Abla, Halk TV ekranında put kırmıyor ama bol bol pot kırıyor.
*
En son yine bir pot kırdı.
Toparlaması ise Halk TV’nin bilumum ekran yüzlerine düştü.
Ayşenur Abla’nın kırdığı bir cümlelik pot için binlerce cümle kurmak durumunda kaldılar Halk TV’nin ekran yüzleri.
*
İnsan üzülüyor onların Ayşenur Abla’nın potunu toparlamak için harcadıkları muazzam enerjiyi gördükçe.
*
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın şifresi şuydu:
“Ayşe tatile çıksın.”
*
Ayşenur Abla için uygun şifre ise şu:
*
“Ayşenur Abla tatile çıksın.”
*
Kafa dinlemek, farklı okumalar yapmak, konuşmayıp dinlemek, sinemaya gitmek, yoga yapmak, dizi izlemek, gelen geçeni seyretmek, AVM dolaşmak falan kendisine iyi gelecektir.
*
Bir tane hayatı var Ayşenur Abla’nın.
Ve hayat, Erdoğan’ı devirme gayretinden ibaret bir şey değil.
SÜLEYMANİYE
İLİM Yayma Vakfı’nın yaptığı yurt binası...
Süleymaniye’nin siluetini bozuyor diye çok eleştirildi.
*
İlim Yayma Vakfı da yoğun eleştiriler üzerine, “İnşaatı durduruyoruz. Her türlü fedakârlığa hazırız” diye bir açıklama yaptı.
*
İstanbul Belediyesi ise sanki böyle bir açıklama hiç yapılmamış gibi tuttu inşaatı mühürledi.
*
Eğer Belediye, “Duyarlılığınız, eleştirilere kulak vermeniz nedeniyle teşekkürler İlim Yayma Vakfı” demiş olsaydı...
İklim değişir, Akdeniz olurdu ve biz de gülümserdik.