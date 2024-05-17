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Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu... 5 yaşındaki Gökçe hayatını kaybetti

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#Osmaniye#Düziçi#Gökçe Erva Kınay
Son sözü Anne beni bir şey ısırdı oldu... 5 yaşındaki Gökçe hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 22:01

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada annesine kendisini bir şey ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay (5), annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi. Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü, 5 yaşındaki çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi. Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Son sözü Anne beni bir şey ısırdı oldu... 5 yaşındaki Gökçe hayatını kaybetti

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

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Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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#Osmaniye#Düziçi#Gökçe Erva Kınay

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