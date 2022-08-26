Son poz! 5 ölü 1 yaralı

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İstanbul TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde dün 02.45’te, 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler ayrımına gelmeden yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Bir ağaca hızla çarpan otomobil, hurdaya döndü. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.

KURTARILAMADILAR

Zamanla yarışan itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Otomobilden fırlayan 2 kişinin ise öldüğü belirlendi.

4 ağır yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 3’ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen 5 kişinin Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş olduğu açıklandı. Ağır yaralı Samet Ilgaz’ın tedavisi ise sürüyor.

Kaza yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları görüldü. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.