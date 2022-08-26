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Son poz! 5 ölü 1 yaralı

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#İstanbul#TEM Bağlantı Yolu#Kaza
Son poz 5 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:00

İstanbul Esenler’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobildeki 6 kişiden 5’i öldü, 1’i ağır yaralandı. Kazadan sonra otomobilden düşen ve yemekte çekilen fotoğraf dikkat çekti.

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İstanbul TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde dün 02.45’te, 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler ayrımına gelmeden yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Bir ağaca hızla çarpan otomobil, hurdaya döndü. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.

Son poz 5 ölü 1 yaralı

KURTARILAMADILAR

Zamanla yarışan itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Otomobilden fırlayan 2 kişinin ise öldüğü belirlendi.

4 ağır yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 3’ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen 5 kişinin Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş olduğu açıklandı. Ağır yaralı Samet Ilgaz’ın tedavisi ise sürüyor.
Kaza yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları görüldü. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

 

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#İstanbul#TEM Bağlantı Yolu#Kaza

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