Son kurban Jonas

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Sadece gösterilerde değil, evlilik teklifi, fotoğraf çekimleri ya da engellilere terapi için de kullanılan gösteri yunuslarından biri daha öldü. Muğla Marmaris’teki Onmega Dolphin’de, 24 Temmuz 2022’de ölen ‘Splash’ isimli yunusun ardından bu kez de ‘Jonas’ isimli yunus öldü. Son iki yılda 5 yunusun hayatını kaybettiği gösteri merkezinde kalan son iki yunus ‘Daisy’ ve ‘Eva’ Antalya’daki bir gösteri merkezine nakledildi.

‘YENİLERİNİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı, yunus Jonas’ın ölümü ve yunus parkları hakkında şunları söyledi: “Hayvanları Koruma Kanunu’nda 2021’de yapılan son değişiklikler, Türkiye’deki 9 yunus parkının hayvan sömürüsünü ve ticaretini 10 yıl daha sürdürmesine imkân verdi. Ancak yasaya, mevcut tesisler için ‘herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamamlama, artırma, şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemez, üretim yapamaz’ maddesi eklendi. Marmaris’te 5 yunusun öldüğü Onmega Dolphin ve Antalya’daki Dolphinland ise Ukrayna’daki savaşı bahane ederek yeni yunuslar getirmek istiyorlar. Bakanlıktan izin almak üzere olduklarını öğrendik. Yunuslar esaretten kurtarılmalı, yunus parkları kapatılmalı ve hayvan zulmünü sürdüren herkes yargıya hesap vermeli. Yunuslara Özgürlük Platformu olarak, hem tesise hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ile birlikte yeniden yasal yollara başvuracağız.”

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YUNUSLARA ÖZEL REHABİLİTASYON

Bolivya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Nikaragua, Slovenya ve İsviçre yunusların gösteri amaçlı kullanılmasını yasakladı. Kapanan gösteri merkezlerindeki yunuslarsa rehabilitasyon merkezlerine ya da ticari amaçla kullanılması engellenen tesislere gönderiliyor. Esaretten kurtarılan yunuslar için dünyanın ilk kalıcı sığınağı Yunanistan’da bulunan Lipsi adasında Arkipelagos Deniz Koruma Enstitüsü tarafından kuruldu. Projenin gayesi büyük bir alanda hem sığ hem de daha derin yerler olmak üzere deniz memelilerine korunaklı bir yer sağlamak.

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