Son ip cambazının veliahdı

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İP cambazı Dr. Özdemir Turan (72), yaklaşık 60 yıldır ip üstündeydi. Ailesinin isteği üzerine diş doktoru olan Turan bu mesleği birkaç yıl yaptıktan sonra ip aşkına karşı koyamayıp hayatını hep elinde sırıkla o ince telin üzerinde geçirdi. 12 yaşında başladığı ip cambazlığına 2019 yılına kadar özel gösteriler ve festivallere katılarak aralıksız devam eden Özdemir Turan 3 yıl önce başlayan baş dönmesi şikâyeti nedeniyle artık ip üstüne çıkamıyor. Ama Türkiye’nin son ip cambazı unvanına sahip olmaktan da hiç hoşlanmıyor. Çünkü yaptığı işi bir sanat olarak kabul eden Turan bu sanatın kendisinden sonra da yaşamasını istiyor. İşte bu yüzden bugünlerde tüm çabası yerine yetiştirdiği öğrencisi Mehmet Emin Çelikel’in ip cambazlığı sanatının inceliklerini bir an önce öğrenmesi.

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CAMBAZHANE’DE TANIŞTI

Özdemir Turan ile Mehmet Emin Çelikel’in yolu Turan’ın rahatsızlığı başlamadan bir yıl önce Beylikdüzü’ndeki Cambazhane’de kesişti. Özdemir Turan Cambazhane’yi 16 yıldır işletiyor ve zaman zaman burada gösteriler yapıyordu. Bu gösterilerden birinde onu izlemeye gelen Çelikel, Turan’ı ip üstünde gördükten sonra yanına giderek kendisine de ip cambazlığını öğretmesini istedi. O günden sonra da dersler başladı. Turan, şimdi Canbazhane’nin eski görkemli günlerinden eser olmasa da aynı alanda bulunan ipin üstünde şartlar ne olursa olsun öğrencisini yetiştiriyor. Son ip cambazı Özdemir Turan ‘sanatı’ ve öğrencisi hakkında şunları söylüyor: “Mehmet Emin’le pandemiden önce benim gösterilerime gidip gelmesiyle tanıştık. Ardından aramızda bir dostluk oluştu. O bana hem ip cambazlığını hem de sihirbazlığı öğrenmek istediğini söyledi. ‘Ben yaparım abi bu işi dedi’. İlk geldiği andan itibaren çırak olmayı kabullendi. Zamanla ben de onun bu işi yapabileceğine inandım. Pandemi öncesinde henüz rahatsızlanmamışken beni hep izledi. Pandemi döneminde mecburen çalışmalarımıza ara verdik. Şimdi geçtiğimiz yazdan beri o ip üstündeyken ben ona işin inceliklerini anlatıyorum. Kendini oldukça geliştirdi ve önemli bir ilerleme kat etti. Çok hevesli ve çok yetenekli gayet de başarılı. İlerleyen süreçte benim omzumdan yükü alacak ve bu işi geleceğe götürecek ve eminim o da öğrenciler yetiştirecek.”

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‘1 YIL SADECE İZLEDİM’

Son ip cambazı unvanını Turan’dan almaya hazırlanan Mehmet Emin Çelikel, Boğaziçi Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi. Geçmişte yüzme, jimnastik gibi sporlar yaptığı için vücudunun ip cambazlığına yatkın olduğunu düşünen Çelikel, denge kurma konusunda çok zorlanmadığını söyleyerek şöyle konuşuyor: “Özdemir Abi beni yavaş yavaş, nakış nakış işliyor. Beni bir yıl boyunca hiç ipe çıkarmadı, sadece onu izledim. Sonra yere çok yakın bir seviyede ipte yürümeye başladım ardından yavaş yavaş ipin yüksekliğini artırdık. Özdemir Abi’nin buraya kadar getirdiği bu sanatı devam ettirecek olmak çok gurur verici. Fakat benim de bu sanatta geliştirmek istediklerim var. Özellikle kullandığımız malzemelerin ve ipin kurulma yöntemi hakkında farklı çalışmalar yapılabilir mi diye Boğaziçi Üniversitesi’nde fizik bölümünde okuyan arkadaşlarımla konuşuyorum. Belki ileride bu sistemleri geliştirerek daha farklı bir hale getirebilir ve bu şekilde gösterilerime devam edebilirim.”

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‘KENDİMLE İDDİAM VAR’

Mehmet Emin Çelikel, Özdemir Turan ile henüz lise öğrencisiyken tanıştı. Bir yaz akşamı arkadaşıyla birlikte Turan’ın gösterisini izlemeye gitti ve Turan’ı ipin üstünde gördüğü an ‘Ben de İP cambazı olmak istiyorum’ dedi. Arkadaşıysa bunu yapamayacağını söyledi ve aralarında iddiaya girdiler. Bu iddianın kendisini daha da hırslandırdığını söyleyen Çelikel, gösteri sonrası Turan’ın yanına giderek öğrencisi olmak istediğini söyledi. Çelikel, “Bir iddiayla giriştiğim bu işin hayatıma bu kadar etki edeceğini hiç tahmin etmiyordum. Ama çok da güzel oldu. Hem tel cambazlığıyla hem de Özdemir Abi ile çok güçlü bir bağ kurdum. İpin üstündeyken kendimi çok iyi hissediyorum. İpin üstünde heyecan, korku ama çokça mutluluk var. Şimdi kendimle de bir iddiam var, o da ileride sahnelerde olmak. Ben de Özdemir Abi gibi hem sihirbazlığı hem de ip cambazlığını öğreniyor ve yapmaya çalışıyorum. İleride üniversite kampusuma da ip gerip üstünde yürümek ve arkadaşlarıma bir gösteri yapmak istiyorum” diyor.