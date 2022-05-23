Son firari de yakalandı

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Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 16.30’da, Serkan Dakman’ı, Esentepe Mahallesi, Cemalpaşa Caddesi üzerinde yakaladı. Dakman’ın yanında bulunan ve üzerinde 0.80 gram uyuşturucu çıkan Ü.Y. de gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili 19 kişi hakkındaki 61 sayfalık iddianamede, Serkan Dakman’ın “Kasten Öldürme”, “Nitelikli Yağma”, “Kasten Yaralama” suçlarından ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ve 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etmişti.

İDDİANAMEDE ANLATILMIŞTI

İddianamede; olayın bir dairenin satışındaki 170 bin liralık paradan kaynaklandığı belirtilmişti. İddianamede, “Kadir Yasak, Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sahibi olduğu Balık restoranının önüne gitti. Kadir Yasak ile Serkan Dakman restorana girerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüştü. Kadir Yasak o an önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na, ardından şoförü Murat Bilmez’e ateş etti. Ali Yasak yaralı haldeki Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu restoranın dışına doğru sürüklerken Kadir Yasak yeniden ateş açtı.