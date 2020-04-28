Son depremler.. Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Dün yaşanan son dakika gelişmesi İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara’dan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 27 Nisan saat 02.27'de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kırıkkale ve Çankırı’da da hissedilen deprem, kısa süreliğine paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle Ordu depremi hakkında bilgiler ve 28 Nisan tarihli son depremler verileri...

TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

2020.04.28 08:54:43 38.4448 39.2207 5.2 -.- 3.3 3.3 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.28 07:53:58 38.4797 39.3778 17.9 -.- 1.4 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.28 07:46:54 38.2290 38.7880 1.9 -.- 2.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.04.28 07:37:35 38.2900 38.7732 12.1 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.04.28 07:32:22 38.0098 37.9705 5.0 -.- 2.7 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2020.04.28 07:21:09 35.9757 33.5142 6.8 -.- 2.4 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) REVIZE01 (2020.04.28 07:21:09)

2020.04.28 07:09:26 38.3838 39.0582 5.4 -.- 2.4 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.28 06:42:12 39.8248 42.3238 4.9 -.- 1.9 -.- YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.04.28 06:30:35 38.2663 44.4063 9.5 -.- 2.4 -.- GUVENDIK-BASKALE (VAN) İlksel

2020.04.28 06:27:42 40.1253 31.8048 7.9 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.04.28 06:22:22 38.9735 26.7637 10.0 -.- 1.8 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

2020.04.28 05:58:08 38.4033 39.1288 6.0 -.- 2.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.28 05:50:59 37.5575 27.0218 5.7 -.- 1.6 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.28 03:48:25 39.4368 25.9165 3.1 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.28 03:26:47 39.1622 36.6335 2.1 -.- 2.4 -.- KAPAKLIPINAR-SARKISLA (SIVAS) İlksel

2020.04.28 01:54:41 40.0802 28.6017 5.4 -.- 1.9 -.- INCEALIPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2020.04.28 01:15:28 39.8197 42.2993 11.0 -.- 2.8 -.- YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.04.28 01:09:44 35.9265 30.7010 5.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.28 01:05:56 39.5837 26.0608 4.2 -.- 2.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.04.27 23:33:56 39.0403 27.8142 5.1 -.- 2.0 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.27 22:07:02 38.3878 39.4508 5.1 -.- 1.4 -.- ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 20:57:59 39.5978 26.0597 7.6 -.- 3.7 3.5 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.27 18:46:36 39.1367 27.8088 8.1 -.- 2.4 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.27 15:02:33 38.4052 39.1618 12.9 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 14:22:00 39.5972 26.1008 2.0 -.- 1.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.04.27 14:16:59 39.5758 26.0770 8.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.04.27 14:14:13 39.6927 25.9995 10.0 -.- 2.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.27 13:25:50 38.1435 37.8730 3.2 -.- 2.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2020.04.27 12:44:39 38.4642 39.2910 9.6 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 12:10:22 35.9142 30.6230 8.1 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel