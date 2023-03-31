Son dakikaya kadar İnce heyecanı

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Muhalefet saflarından ‘çekil’ çağrıları yapılan Cumhurbaşkanı Adayı İnce, önceki gün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. İnce’nin çekilebileceği beklentisiyle heyecan yaşayanlar, görüşmeye dikkat kesildi. Ancak İnce, bir saatlik görüşmenin ardından adaylıktan çekilmeyeceği mesajı verdi. İnce, akşam katıldığı bir televizyon yayınında da Kılıçdaroğlu’nun kendisinden destek istemediğini söyledi.



İnce’nin çekilmeyeceğini açıklamasına karşın, CHP ile Memleket Partisi arasında arka kapı diplomasisi işlemeye devam etti. Ancak muhalefet cephesindeki heyecanlı bekleyiş YSK Başkanı Ahmet Yener’in dün akşam saat 17.00’de yaptığı açıklama ve adaylık pusulasının netleşmesiyle sona erdi. Yener, İnce’nin de aralarında yer aldığı dört ismin adaylıklarının kesinleştiğini duyurdu.