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Haber Giriş: 04.06.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Zeytin Dalı harekat bölgesine roketatarlı saldırı! 1 asker şehit

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Son dakika... Zeytin Dalı harekat bölgesine roketatarlı saldırı! 1 asker şehit

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz

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