YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret... Hatay Belediye Başkanı Öntürk'ten CHP'ye: Ortalığı germenin peşindeler

Haberin Devamı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, yüzde 44,48, CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy aldı. Öntürk'e önceki gün mazbatası verilirken, CHP YSK'ya başvurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek, 86 sayfalık itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Hatay'da 'oyların yeniden sayılması', bu reddedilirse 'geçersiz oyların sayılması', bu da reddedilirse 'seçimin yenilenmesi' talep edildi. YSK, saat 14.00'te CHP'nin Hatay için yaptığı itiraz ile yine farklı seçim çevreleri için yapılan itirazları görüşmek toplandı. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin talepleri reddedildi.

MEHMET ÖNTÜRK'TEN CNN TÜRK'E İLK AÇIKLAMA

Haberin Devamı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Öntürk, CNN TÜRK canlı yayınında CHP'nin itirazını ve YSK'nın verdiği kararı değerlendirdi. Öntürk, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hukukun kararı hepimizi bağlıyor. Doğru bir karar. Seçimde hiçbir sandıkta itiraz edilmiş bir süreç yoktu. Seçimi kaybettikten sonra CHP'li arkadaşların zaman kazanmak için yaptıkları bir iş. Şu an stoklarda yakıtımız bile yok. İşçilerin maaşı ödenmiyor. Bunlarla uğraşıyoruz.

4-5 gün zaman kazandılar ama lüzumsuz bir iş olduğu belliydi.

Bu tamamen oradaki sandık kurulu başkanlarına hakarettir. Orada her partinin temsilcileri, üyeleri var. Onlara hakarettir. 2014 seçimini de 3 bin oyla AK Parti kaybetti. Hatay'da kritik bir seçmen yapısı var. Millet iradesine saygı duyuyoruz.

Samandağı'na itiraz ettiler. Oradaki itiraz şu: Bizim orada sandık üyemiz yoktu. DEM Parti, İYİ Parti, CHP ve TİP'in oradaki seçim hakimi ve 2 memura rağmen aldıkları kararı. Ona itiraz ettiler reddetti. Burada kalkıp siyaset üretmeye çalışmak oradaki insanların da yaptıkları göreve ayıptır. Maalesef CHP, yapı ve mantık olarak bu şekilde. Kazandığı yer olduğu zaman haktır, kaybettiği yer olduğu zaman da hakkı yenmiştir. Bu şekilde bir siyaset yapıyor. Biz Hatay'ımızda birlik beraberlik içinde seçim yaşandı.

Haberin Devamı

ORTALIĞI GERMENİN PEŞİNDELER

Eğer orada bir yanlışlık varsa oradaki üye tarafından anında yapılır. Seçim bittikten sonra itirazları yapmak, seçim hukukuna aykırıdır. Kazandıkları seçimlerde neye göre yol alınıyor. Ortalığı germenin peşindeler. Hatay şu an kendi meseleleriyle uğraşmayı bekliyor. Şu an itfaiyenin mazotu yok. Bir yangın çıksa araçların kullanacağı yakıt yok. Cuma'dan beri bununla uğraşıyorum. Faizler hariç 7 milyar borç var şu an. Bunların derdi millete hizmet değil. 10 yıldır milletin sorunlarıyla uğraşmayan bir yönetim var.

HATAY SİYASET TELLALLIĞI YAPANLARDAN KURTULDU

Bizim önceliğimiz şehrimizi ayağa kaldırmak. Bunlar 10 yıldır ayak oyunlarıyla şehri yönetmeye kalktılar. Arkalarında derin bir yapı var. Bu seçim kampanyasında hep Hatay konuşuldu. Bundan utanç duyuyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Millete hizmetkar olmak için yola çıktık. Hatay'ın iradesi böyle tecelli etmiştir. Artık bu siyaset tellallığı yapanlardan Hatay da kurtuldu.

Haberin Devamı

AK PARTİ'NİN PROJELERİ NELER?

TOKİ ve bakanlık tarafından 70 binin konutun ihalesi yapıldı, devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız açta açıkta kimse kalmayacak diye bize talimat verdi. Önümüzdeki senenin itibarıyla %70 konutların teslimini yapmış olmak hedefimiz. Şehrimizi ulaşımından turizmine kadar, OSB'ye kadar yeniden imar planı yapıp büyükşehir nasıl olunurmuş o hale getireceğiz.

Hatay'da seçim tartışması bitti. Aslında süreç başladığında Hatay kararını vermişti. Biz işimize bakıyoruz artık. Mazbata erken verilmedi. İl Seçim Kurulu'na itiraz ettiler reddedildi. Bunlar tuttu 2. kez YSK'ya itiraz etti. Türkiye'nin demokrasisi dünyaya örnektir. Bir ülkede burada karıştırmaya çalışıyorlar. Bunların Hatay'da ciddi sıkıntıları var. Bunlar açığa çıkacak diye endişe ediyorlar.

Haberin Devamı

ARDAHAN, IĞDIR, BİTLİS İÇİN KARARLAR

Öte yandan AK Parti'nin Ardahan'da ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi; Bitlis Tatvan'da ise oyların yeniden sayılması yönündeki talepleri reddedildi. Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır'ın Aralık ilçesinde seçimin yenilenmesine yönelik talebi de yine YSK tarafından reddedildi.