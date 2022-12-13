Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı! Dezenfektan bidonları içinde saklamışlar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sahte Alkol#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 09:36

İstanbul merkezli 6 ilde sahte içki üretimi yaparak, dezenfektan bidonlarıyla piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ürettikleri sahte içkiyi, dezenfektan bidonları içinde saklayarak bu şekilde piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi yapıp, piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler olduğunu belirledi.

Polis, yaptığı çalışmalarda sahte içki üretimi yapan 20 şüpheliyi tespit etti. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı Dezenfektan bidonları içinde saklamışlar

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyonu bulan bin 937 litre alkol ve çok sayıda etiket ve bidon ele geçirildi. Şüphelilerin ürettikleri sahte içkiyi, dezenfektan bidonları içinde saklayarak, bu şekilde piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sahte Alkol#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu