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Son dakika: Yaşam koçu Beki İkala Erikli'nin korkunç ölümünde son karar!

#Beki İkala Erikli#İstanbul#Cinayet

Yargıtay, yaşam koçu ve "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç hakkındaki hükmü onadı. Sanık Sinem Koç, ofisinin bulunduğu binada beklediği Beki İkala Erikli'yi sırtından defalarca kurşunlayarak öldürmüştü.

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Olay, Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda bulunan Saadet Apartmanı'nda 15 Aralık 2016'da meydana geldi. Yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdikten sonra binanın merdiven boşluğunda bekleyen Sinem Koç tarafından sırtından 4 el ateş edilerek öldürüldü. Sinem Koç, saldırı sonrasında kaçtı. Polis, Koç'u Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Koç, 17 Aralık 2016'da tutuklandı.

İLK YARGILAMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilendiğini belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi. Sinem Koç, 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada ise "Kasten tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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YARGITAY KARARI BOZDU

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Sanık avukatının temyiz talebi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 14 Ekim 2019'da Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapor ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu, sanığın Adli Tıp üst Kurulu'na gönderilerek muayenesi yapıldıktan sonra hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci yargılama sonunda ise sanık Sinem Koç, "Tasarlayarak öldürme" suçundan 22 Ekim 2020'de yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İKİNCİ İNCELEMEDE ONAMA KARARI VERİLDİ

Sanık avukatı tarafından "Tasarlama şartlarının oluşmadığı, akıl sağlığı konusunda raporlar arasında çelişki olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığından ceza verilmemesi gerektiği" iddiasıyla yapılan itiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce 15 Eylül 2021'de yeniden inceleme yapıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararında isabetsizlik görülmediğini vurgulayarak temyiz istemini reddetti ve hükmün onanmasına karar verdi.

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#Beki İkala Erikli#İstanbul#Cinayet

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