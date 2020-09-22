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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Vergi kaçıran şüphelilere 12 ilde eş zamanlı operasyon

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Son dakika... Vergi kaçıran şüphelilere 12 ilde eş zamanlı operasyon
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İstanbul'da polis ekipleri tarafından gerçekte var olmayan ve gayri faal haldeki deniz araçlarını kullanarak vergi kaybına neden oldukları tespit edilen 60 kişinin yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında; gerçekte var olmayan ve faal halde bulunmayan gemi, yat ve benzeri deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alan ve bu akaryakıt üzerinden haksız kazanç elde ederek, yüklü miktarda vergi kaçırıldığını tespit etti.

Konu ile ilgili 60 şüpheli tespit edilerek 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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