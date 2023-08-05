Son dakika... Veliefendi Hipodromu'nda yangın! TJK'dan açıklama geldi

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Yangın, Bakırköy Veliefendi Hipodromu ününde bulunan yarış atı taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçların içinin boş olduğu öğrenilirken alevli suretle yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin ekipler çalışma başlatırken yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

“KUNDAKLAMA VAR”

Olayı gören Metin Elmas, “Bu tarafa geldiğimde küçük bir alev vardı. Sağ çektim motoru, daha sonra itfaiye ekiplerini aradım. 7-8 dakika geldi itfaiye ekipleri, 5-6 araca sıçradı. Kundaklama var, arkadaşlar burada. Güneş olsa yansıma yapsa tamam diyeceğim. Alevler küçücüktü, bir yerdeydi yani.” dedi.

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TJK'DAN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin Türkiye Jokey Kulübü'nden de (TJK) bir açıklama geldi. TJK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Ağustos Cuma akşamı İstanbul Veliefendi Hipodromu ahırlar bölgesi önünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Yangın çıkmıştır. Park halindeki araçlara sıçrayan yangına İstanbul İtfaiyesine bağlı ekipler kısa süre içerisinde müdahale etmiş ve yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmemiş olup, yaşanan bu elim olay sebebiyle, camiamıza ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.