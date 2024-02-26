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Son dakika... Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: 12 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü

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#Van#Başkale#Çığ
Son dakika... Vanda minibüsün üzerine çığ düştü: 12 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 21:55

Son dakika haberi... Van’ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü, 12 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

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AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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#Van#Başkale#Çığ

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