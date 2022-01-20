Son dakika... Valiliklerden peş peşe duyurlar geldi: Okullar yarın da tatil edildi

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler” denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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BİNGÖL

Bingöl’de iki gündür etkisini gösteren kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında ‘ulaşımda aksama, buzlanma ve don’ olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Açıklama ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kahramanmaraş'tan Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacak.

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ELAZIĞ

Elazığ’da okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

ARTVİN

Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir kez daha ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Cuma günü ile birlikte eğitime bir hafta ara verilmiş oldu.

Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili Öğrenciler Olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime verilen ara 21.01.2022, Cuma günü 1 (bir) gün daha uzatılmıştır. Başarı dileklerimle iyi tatiller dilerim” ifadelerine yer verdi.

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Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin ardından Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu. Bununla birlikte öğrenciler ara tatiline bir hafta erken girmiş oldu.