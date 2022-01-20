Son dakika... Valiliklerden peş peşe duyurlar geldi: Okullar yarın da tatil edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyorBakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyor#Bakan Koca
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, Domuz Geceleri ve kabus gibi bir malikane...Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, 'Domuz Geceleri' ve kabus gibi bir malikane...#PLAYBOY
Kartalda sağlık merkezinde dehşet Ömür hemşire hayatını kaybettiKartal'da sağlık merkezinde dehşet! Ömür hemşire hayatını kaybetti#Saldırı
Türkiyeden arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktıTürkiye'den arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktı!#RUSYA
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Korkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilirKorkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir#Tonga
İngiltere işçi kıtlığı Çalışacak yazılımcı bulunamıyor...İngiltere işçi kıtlığı! Çalışacak yazılımcı bulunamıyor...#Yazılım
İstanbul’a İzlanda kışı geliyor Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul’a İzlanda kışı geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor#İstanbul
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındıRüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı#Bilecik
Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında şok iddia: Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettikSafiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında şok iddia: Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik#Safiye Soyman
Uzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim Kaç gün beklemeliyimUzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim? Kaç gün beklemeliyim?#COVID-19
En ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerlerEn ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerler!#Seyahat
Görüntüler büyük tepki çekti Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldıGörüntüler büyük tepki çekti! Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldı#Hastane
Öğretmenlikten alınmıştı Yeni görevi belli olduÖğretmenlikten alınmıştı! Yeni görevi belli oldu#Aksaray
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Valiliklerden peş peşe duyurlar geldi: Okullar yarın da tatil edildi

#Van#Kar Yağışı#Okullara Kar Tatili

Van, Bingöl, Kahramanmaraş, Elazığ, Artvin ve Adıyaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Haberin Devamı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler” denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

BİNGÖL

Bingöl’de iki gündür etkisini gösteren kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında ‘ulaşımda aksama, buzlanma ve don’ olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
Açıklama ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kahramanmaraş'tan Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacak.

Haberin Devamı

ELAZIĞ

Elazığ’da okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.
Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

ARTVİN

Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir kez daha ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Cuma günü ile birlikte eğitime bir hafta ara verilmiş oldu.

Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili Öğrenciler Olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime verilen ara 21.01.2022, Cuma günü 1 (bir) gün daha uzatılmıştır. Başarı dileklerimle iyi tatiller dilerim” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin ardından Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu. Bununla birlikte öğrenciler ara tatiline bir hafta erken girmiş oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Kar Yağışı#Okullara Kar Tatili

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele