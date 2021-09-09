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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Valilik duyurdu! Ankara Çubuk'taki orman yangını kontrol altında

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Ankara Valiliği, Çubuk ilçesinin Mahmutoğlan Mahallesi'nde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Çubuk ilçemiz, Mahmutoğlan mahallesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Son dakika... Valilik duyurdu Ankara Çubuktaki orman yangını kontrol altında

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YANGINA MÜDAHALE

Ankara Valiliği öğlen yaptığı açıklamada "Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan mahallesinde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

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