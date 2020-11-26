Son dakika… Vaka sayılarındaki artış durmadı! Şehirde anonslar yankılanıyor…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının son haftada artış gösteren iller arasında Edirne'yi de saydı.

Edirne Valiliğinin yoğun dezenfekte çalışmaları ve denetimlerine rağmen kurallara uymayanların ve maske takmayanların olduğu görülüyor.

Kentte sık sık misafirlik ve ziyaretlerden uzak durulması yönünde anonslar yapılıyor.

‘TOPYEKÜN MÜCADELE ETMELİYİZ’

Edirneliler de kurallara uymayan hemşerilerinden şikayetçi. Bu kişilerden Yılmaz Ulu, AA muhabirine, kuralları hiçe sayan insanların bulunduğunu söyledi.

Kadınların hala altın günü düzenlediklerini bildiğini ifade eden Ulu, "Bunlardan kaçınmak lazım, altı günü, mevlit, komşu ziyaretlerini yapmamak lazım. Devlete destek olmazsak olmaz. Topyekün mücadele etmeli" dedi.

Hatice Kara da vaka sayılarının yükseldiğini, artık ev ziyaretlerinin terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Bazı vatandaşlar da kimsenin evine gitmediklerini, kendilerine misafirliğe gelmek isteyeni de geri çevirdiklerini dile getirdi.