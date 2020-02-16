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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / DHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 16:32,Son Güncelleme:/

Son dakika... Tuzla'da gemide yangın

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TUZLA'da bakım için tersanede bulunan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Tuzla'da bakım yapılan gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçedeki bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülen yangın, gemide hasara neden oldu. Ekipler, gemide bir süre soğutma çalışması yaptı.  

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