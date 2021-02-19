Son dakika: Türkiye-Yunanistan heyetleri NATO Karargahı’nda bir araya geldi
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi." ifadelerine yer verildi.