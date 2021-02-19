MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Türkiye-Yunanistan heyetleri NATO Karargahı’nda bir araya geldi
GeriGündem Son dakika: Türkiye-Yunanistan heyetleri NATO Karargahı’nda bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye-Yunanistan heyetleri NATO Karargahı’nda bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Türkiye-Yunanistan heyetleri NATO Karargahı’nda bir araya geldi
Abone Olgoogle-news

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi