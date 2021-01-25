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Gündem
Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik görüşmeler başladı

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Türk ve Yunan heyetleri arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl sonra bugün İstanbul’da başladı. Ege’de karasuları ve kıta sahanlığı dahil olduğu altı madde görüşülecek.

Türkiye-Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra 'istikşafi görüşmeler' bugün İstanbul'da yapılıyor. Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da olmuştu. Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de yer alıyor.

Tüm gün sürmesi planlanan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

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