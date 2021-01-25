Son dakika: Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik görüşmeler başladı
Türk ve Yunan heyetleri arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl sonra bugün İstanbul’da başladı. Ege’de karasuları ve kıta sahanlığı dahil olduğu altı madde görüşülecek.
Türkiye-Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra 'istikşafi görüşmeler' bugün İstanbul'da yapılıyor. Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da olmuştu. Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de yer alıyor.
Tüm gün sürmesi planlanan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle