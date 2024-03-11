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Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı

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#Yunanistan#Türkiye#Siyasi Diyalog Toplantısı
Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 19:11

Son dakika haberi... Türkiye-Yunanistan arasında Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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Dışişleri Bakanlığından toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, 11 Mart 2024 tarihinde Ankara’da siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmıştır. Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina’da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. Başbakan Miçotakis’in ülkemize yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarını ele almışlar ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

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#Yunanistan#Türkiye#Siyasi Diyalog Toplantısı

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